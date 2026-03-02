Les 10 ans des sentinelles de la nature

Pour ce Hors-les-Murs de mars, nous sommes dans les locaux de France Nature Environnement Pays de La Loire.

Pourquoi ce lieu ? Et bien parce que dans cette émission, on parle des 10 ans des Sentinelles de la nature.

Les Sentinelles de la nature, c’est un dispositif participatif lancé dans le but de protéger l’environnement, en signalant les dégradations, mais aussi les initiatives positives.

Alors pour faire le bilan de ce dispositif, mais aussi de revenir les menaces qui pèsent sur le Maine-et-Loire, on accueille autour de cette table :

Patrick et Monique Savatier, référents du dispositif sentinelle