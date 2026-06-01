La biodiversité du Parc Balzac et du Lac de Maine

Aujourd’hui on est au Nid du Héron, la guinguette du Lac de Maine et du Parc Balzac, avec qui on vous proposera des Hors les Murs spéciaux, tout l’été.

Pour le lancement de leur saison, on explore la biodiversité présente sur ce lieu. Juste après l’enregistrement de cette émission, une balade est organisée pour permettre au grand public de découvrir les animaux et les arbres qui peuplent le Parc.

L’occasion pour nous d’avoir un avant goût et de découvrir ensemble quelles sont les espèces qui nous entourent, comment les protéger et comment les faire connaître au grand public.

On en parle avec celui qui mène cette ballade : Guillaume Poirier, de l’échappée Anjouée