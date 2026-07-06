Comment le monde du sport s’adapte à la crise climatique ?

Pour cette émission on est au Nid du Héron, la guinguette du Lac de Maine et du Parc Balzac, avec qui on vous propose des Hors les Murs spéciaux, tout l’été.

Aujourd’hui, il fait très chaud. Il y a deux semaines, nous avons même dépassé les 40°C. Des températures qui ont eu raison de nombreux évènements prévus, notamment des évènements sportifs.

L’occasion pour nous, dans cette émission, de nous demander comment le monde du sport s’adapte aux fortes chaleurs dues au dérèglement climatique.

Pour en parler on reçoit :

-Michel Perrot, président du district de foot du Maine-et-Loire

-Pierre Abraham, chef du service de médecine du sport au CHU d’Angers.