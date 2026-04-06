Publié le par Thibault

Amour.s : ses sens et ses enjeux

Pour cette émission, on est à la maison de la recherche Germaine Tillion de l’Université d’Angers pour parler d’amour.

Amour.s, amour au singulier, ou amour au pluriel c’était la thématique du mois du genre qui vient de se terminer à l’Université d’Angers.

Et justement, aujourd’hui on va questionner l’amour, ses formes, ses enjeux.

Pour en parler :

Bertrand Guest, maître de conférence en littérature comparée à l’Université d’Angers, qui travaille notamment sur les question de l’amour dans le milieu queer et Béatrice Fuga, maîtresse de conférences en littérature anglophone et traduction, qui travaille sur l’amour pathologique dans la première modernité.

Playlist :

Désert Bleu > Jérémy Rollando /

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