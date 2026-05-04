La médiation scientifique au cœur du concours « Ma thèse en 180 secondes »

Pour cette émission, on est à la Bibliothèque du Campus Saint-Serge de l’Université d’Angers pour parler médiation scientifique.

En mars dernier s’est tenue la finale angevine du concours “Ma thèse en 180 secondes”. Un concours où des doctorants et doctorantes viennent présenter leur sujet de thèse devant un public en 3 minutes chrono.

Un exercice parfait pour parler de travaux, souvent complexes, de la manière la plus simple possible.

Pour comprendre comment parler de sciences au grand public, on reçoit :

-Eugénie Testa, doctorante en physiopathologie

-Mariandrea Rousselin, doctorante en géologie, biologie, chimie de la mer

-Quentin Petit, doctorant en physiologie, physiopathologie et biologie systémique médicale

-Nathan Cronier, doctorant en STAPS