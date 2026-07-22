Discussion sous les arbres à Tempo Rives

Flavien Kobdigue aka Kaar Kaas Sonn et Amour Pounga aka BS, deux artistes à l’affiche du 16e Tempo Rives, le festival estival angevin, évoquent leur parcours, du Tchad à Laval, de l’Algérie à Angers. Ils échangent sur la place de la musique dans leur vie, sur l’importance de leurs racines et sur leur processus de création.

Kaar Kaas Sonn se produisait en Café Tempo le 21 juillet au Kent et le 22 juillet au Jardin des Beaux-Arts ; BS était sur la scène du Jardin des Beaux-Arts le 23 juillet.

A la technique, Simon.