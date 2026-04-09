La clôture du Prix des ados du festival Livres & Musiques à Angers

Jeudi 9 avril 2026, c’était la clôture du Prix des ados du festival Livres & Musiques au Centre des congrès d’Angers, un évènement organisé par les bibliothèques de la ville. Dans le cadre de ce festival littéraire pour les ados, le club lecture du collège Saint-Charles d’Angers a animé une émission de radio en public autour de la lecture.

Au sommaire de cette émission :

quatre invité·es pour parler des livres de la sélection : Leslie Perreaut , l’éditrice des Notes rouges , et Stéphanie Verissimo , la compositrice du morceau Les Notes rouges; Cécile Alix , l’autrice d’ Enragée ; et Benoît Séverac , l’auteur du Clash

pour parler des livres de la sélection : , l’éditrice des , et , la compositrice du morceau Les Notes rouges; , l’autrice d’ ; et , l’auteur du trois débats autour de la lecture : vaut-il mieux lire sur papier ou sur écran ? acheter des livres ou les emprunter ? lire la série Hunger Games ou Gardiens des cités perdues ?

autour de la lecture : vaut-il mieux ? ? lire la série ? des portraits croisés de lecteur·rices

une fiction sonore créée par les élèves… où les votes du Prix des ados ont été truqués !

Merci à Mélanie Houvrard, professeure documentaliste au collège Saint-Charles, et à Anne Robert, bibliothécaire à Angers, qui ont accompagné les élèves dans la préparation de cette émission.