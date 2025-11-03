Le Réseau jeunes, un évènement créé par et pour les 15-20 ans autour des discriminations

Pour sa deuxième émission Hors les Murs de l’année, Radio Campus Angers installe son studio au coeur du Réseau jeunes, qui se tenait samedi 25 octobre 2025 à la maison de quartier du Lac de Maine à Angers. Initié par les fédérations des centres sociaux de Maine-et-Loire, de Mayenne et de Loire-Atlantique, cet évènement créé par et pour les 15-20 ans a rassemblé une trentaine de jeunes de ces trois départements, autour d’une thématique qu’ils ont choisie : la lutte contre les discriminations. Au programme de cette journée : des ateliers, du théâtre-forum, une soirée festive… et une émission de radio animée par les jeunes.

Au sommaire de cette émission, un reportage sur la préparation de cet évènement, suivi de quatre débats agrémentés de microtrottoirs :

les femmes sont-elles les seules victimes du sexisme ?

est-ce facile d'assumer son identité queer aujourd'hui ?

le handicap, visible et invisible, est-il suffisamment pris en compte dans notre société ?

sommes-nous toutes et tous racistes ?

Merci à Elisa, Anatole et Ama, qui ont modéré les débats, à tous·tes les jeunes qui ont accepté de venir débattre au micro ou de donner leur avis lors des microtrottoirs et à leurs animateur·ices qui les ont accompagné·es dans ce projet.