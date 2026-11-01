Antoine à gauche et Pierre à Droite
Publié le par Antoine Vernier

« Il faut remettre le sacrifice de Jésus au cœur de nos pensées pour comprendre ce qu’est l’amour ». Pierre Dain

Pierre est un homme pour qui les mots Vérité, justice, beauté sont très importants. Un homme qui a aussi cette qualité de se savoir aussi imparfait que tous les autres hommes.

Un homme qui souffre peut-être que l’amour fou qui nous est donné, nous l’ignorons à cause de nos erreurs de visée. Un homme qui s’en sort en tous cas toujours, personnellement, grâce au mot swing. C’est-à-dire la danse et l’improvisation.

Merci aux connaissances communes de nous avoir invité à nous rencontrer et ainsi à m’interroger sur nos ressemblances et nos différences afin de m’aider à mieux me connaître. Et puisse cet échange vous aider aussi.

Playlist :

Love is here to stay > Armstrong / Fitzgerald /

No freedom > Dido /

Sunny > Bobby Hebb /

Hurricane > James Vincent McMorrow /

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