Yvon : « Depuis que je l’ai rencontrée, c’est Flo »

Pour la dernière de la saison, nous recevons, pour la première fois, un couple.

Je les ai rencontré, par hasard, dans un bar, alors que je me demandais comment procéder pour une course que je voulais organiser.

Je dis « comme par hasard » parce qu’ils sont organisateurs de la course des Ragondins depuis 13 ans.

Nous parlons, et ils m’expliquent qu’un jour, en juin, l’un et l’autre quittent dans la même semaine leurs conjoints respectifs. A la fin de la semaine, ils se retrouvent, par hasard donc, à la fête de la musique à Cantenay-Epinard.

Et depuis ce soir-là, Yvon appelle Florence : « Flo », ils se sont mariés l’an dernier. Toujours en juin. Ces deux là flottent, ou bien c’est l’amour qui flottent dans l’air.

Dans cette émission, ils nous partagent à quel point les hasards sont incroyables et semblent nous vouloir, toujours du bien.

Plus d’infos sur le trail des Ragondins : https://www.traildesragondins.fr/