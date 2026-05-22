Etre fidèle à qui l’on est fait la différence !

Vanessa Cagnion a accepté de parler d’amour avec nous.

Elle dit volontiers : « au final c’est d’amour dont nous avons besoin ».

Vanessa, anime l’émission Déclic qu’elle a créée, le dimanche sur Radio Campus. L’idée pour elle est qu’on a tous des prises de conscience qui viennent transformer nos vies.

L’humain, c’est sa passion. Cette hypnothérapeuthe au sens de l’écoute aiguisée a eu une vie à 100 à l’heure. Infirmière notamment en cancérologie, elle s’est vite engagée dans l’humanitaire avec Action contre la faim pendant la guerre au Darfour puis elle a rejoint New York pendant 2 ans. Et puis elle a eu 3 enfants, 2 grandes histoires d’amour. Le monde entier concentré dans chacune de ces histoires.

Elle continue de cheminer sur une crête. La recherche de justesse entre l’aspiration à la tranquillité et le goût pour la vie intense.

Aujourd’hui elle se dit plus humble et peut-être même moins impatiente. Enfin, elle sourit en précisant : j’essaie disons.

Pour la rencontrer et bénéficier de ses soins :

Vanessa Cagnion, 16 place des justices à Angers

https://www.resalib.fr/praticien/61644-vanessa-cagnion-hypnotherapeute-angers

https://vanessacagnion.taplink.bio/