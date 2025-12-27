Il faut savoir ce que l’on veut dans notre cœur !

Marie et Nana ont 20 ans. Elle sont étudiantes en droit à l’UCO. L’université catholique de l’Ouest. L’endroit où le studio de radio campus est installé. Je n’avais pas d’invités pour demain, alors je suis sorti du bâtiment. Je les ai vues et je leur ai simplement demandé si elles auraient envie de parler de la place de l’amour dans leur vie, ce qu’elles mettent derrière ce mot, les expériences qu’elles en font, ce qu’elles cherchent.

« Ca alors ! », s’est exclamée Nana. « On était justement en train d’en parler ». Elles ont ri et elles ont dit oui parce que comme elles le disent, parfois on se pose des questions et ça fait du bien d’en parler.

Bienvenue dans leur univers !