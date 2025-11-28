L’amour, c’est permettre à l’autre d’être soi-même

J’ai rencontré Laurent Misandeau grâce à un blablacar avec son fils le mois dernier. Le jeune Baptiste m’épatait par ses engagements dans le foot, auprès des étrangers en difficulté sociale et il se retournait régulièrement vers moi en s’étonnant : « tu parles comme mon père« . Alors j’ai demandé son téléphone.

Laurent vit à la campagne. A Pouancé. Dans une impasse. Comme pour dire « nous allons bien être obligé de vivre ensemble« .

Il se méfie des portables et même des lave-vaisselles. L’homme justement aime communiquer mais veut revenir à l’essentiel. Le lien à l’autre.

Pour ce mari et père de 4 grands et jeunes footballeurs, l’engagement et la vie collective, c’est la voie de la résurrection. La seconde naissance à la joie.

Alors en toute cohérence, il est à la fois professeurs des écoles et co-Président de l’association nationale des Chrétiens du monde rural. Un mouvement d’éducation populaire et d’action catholique comptant 6 500 adhérents.

Rencontre avec ce passionné des mots, des autres et de l’amour.