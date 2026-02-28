Il faut accepter de s’abandonner au mystère qu’est l’amour !

Laurène, 27 ans, est coordinatrice de projets et médiatrice culturel au tiers lieu de l’Esvière à Angers.

Elle utilise en quelque sorte l’art et les événements artistiques pour créer des ponts entre les cœurs.

Un métier qui lui est naturellement venu parce qu’elle-même a beaucoup pratiqué la photo, la guitare, la danse et même une école de comédie musicale. Ce sont ces expériences qui lui ont permis de se découvrir, de se montrer et de comprendre le monde.

Mais son engagement professionnel lui est aussi venu lors de l’une de ses premières interventions auprès de jeunes détenus. Elle a vu à quel point libérer les émotions pouvait changer des vies.

C’est en toute simplicité qu’elle a accepté de nous livrer son regard et son rapport à l’amour lors d’un direct dans le studio de Radio Campus.

Pour en savoir plus sur les activités du Tiers-lieu où elle travaille : https://esviere-fondacio.fr/agenda/