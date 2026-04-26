Le mot Amour n’existe pas pour les peuples autochtones. Parce qu’ils se savent reliés.

Patrick Bernard, 70 ans bientôt, est Ethnographe, auteur, conférencier de renommée internationale, réalisateur et producteur de films documentaires et fondateur de 3 associations œuvrant en faveur des 400 millions de personnes issues des peuples menacés et de leurs cultures.

Cette émission est une plongée dans nos racines en somme.

Comment vivent ces peuples qui ont gardé le souci de l’harmonie avec la nature, les autres et le cosmos ?

Que pouvons nous apprendre de ces personnes qui se qualifient d’hommes véritables et que nous continuons encore souvent de juger « en retard » malgré tout le mal que nos sociétés ont fait aux leurs.