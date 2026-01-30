L’amour, c’est une disposition à accueillir l’autre

Nadège Brulay est franco-camerounaise et psychologue. Elle est intervenue longtemps dans des EPADH auprès de leurs résidents. Elle glane et médite souvent les paroles de ceux qu’elle nomme les sages et parfois s’attache à certains plus que d’autres.

Et puis un jour, lui vient l’idée d’en faire un livre.

Mais une seconde idée lui vient. Se souvenant de sa joie d’enfant attendant l’arrivée d’un livre dans son village du cameroun, elle décide de faire voyager ce livre de mains en mains. Chacun étant ainsi invité à poser ses impressions autour de ces paroles dans un cahier et à offrir ce livre à un autre.

Le début d’un tissage entre les cœurs à partir de la laine des Sages qu’elle nous offre à voir dans « Et si on parlait d’amour ?! »