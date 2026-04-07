Le défi de l’humanité est de construire le 3ème temple dans notre cœur !

J’ai rencontré Emmanuel Dilé via son livre qu’il présentait dans le journal local. Un titre pour le moins interpellant : « le dévoilement du mystère de la création divine ».

Soit c’est un fou me suis-je dit, soit c’est quelqu’un qui a vraiment vécu une expérience hors norme. Me sentant très proche de ce qu’il racontait, j’ai privilégié la seconde hypothèse. Je l’ai contacté et je sais déjà que c’était une rencontre très importante pour moi.

Emmanuel en 1997 avait 20 ans. Un matin, il suit une étoile en plein jour et vit, les yeux ouverts, une expérience de mort imminente. Ou pourrait-on dire, la rencontre du grand Amour, de l’au-delà. De notre source et de notre destination.

21 ans plus tard, en 2018, il entre durant 4 mois en canalisation. Tout remonte. Les informations qu’il reçoit éclairent sa vie, le monde et correspondent à une apocalypse, c’est-à-dire un renversement de nos conceptions habituelles par un dévoilement de la Vérité. Ce sont ces informations qu’il a retranscrites dans son livre et qu’il vient nous partager aujourd’hui.

Avec notamment des éléments de géographie sacrée que l’on retrouve dans la carte du monde jointe et un appel à construire le 3ème temple de Jérusalem.