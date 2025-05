Mon amour est vivant !

Pour cette cinquième émission, j’ai reçu Colette Devêche.

La maman du programmateur de Radio Campus, Etienne Devêche.

Montrez moi qui est votre maman et je vous dirais qui vous êtes !

Etienne à la fin d’une émission m’a dit, l’air assez touché, ça c’est le sujet de ma maman. Alors je l’ai appelée…

La première chose qu’elle m’a dite, c’est :

Oh vous savez moi, ma vie n’a rien d’extraordinaire.

Sauf qu’en 1979, elle rencontre Dieu, qu’en 1981, elle rencontre l’homme de sa vie, Pierre à Lourdes et qu’elle a eu quatre enfants et n’a cessé de s’interroger sur l’amour, de le chercher constamment en elle, autour d’elle et de le semer partout, sans même s’en rendre compte.

PS : l’ensemble des textes mis en voix ont été écrits par Colette Devêche. A l’exception du texte de Christiane Singer extrait de Derniers fragments d’un long voyage.