Chaque être humain a une place unique et qui est prévue – Gérard Fouquet

Bienvenue cher.e.s auditeur.rice.s pour cette nouvelle saison.

Et si on parlait d’amour laisse place à Tout est déjà là. Pour nous aider à franchir le millimètre qui nous sépare à tout instant du paradis.

Il nous faut le plus souvent quelqu’un pour franchir ce millimètre. Et il m’a paru évident que ce pourrait être Gérard Fouquet. Parce qu’il a 95 ans et qu’au moins depuis 1956 où il est devenu prêtre, il s’est consacré à ce projet : aider chacun à voir qu’il est aimé. Quitte à s’opposer aux dogmes parfois de son église, quitte à mettre un genou à terre.

Quel bonheur que d’entendre cette générosité, cette lumière qu’il a su laisser le traverser, cette puissance des mots lorsqu’ils sont justes.