Juicebox 4.02.2020

Cette émission de Juicebox démarre en douceur avec le dernier album de Kraak & Smaak. Puis ce périple musical nous emmène aux quatre coins du globe, du Golfe de Guinée avec Sangazuza à l’Allemagne avec le groupe Sparkling, de Grande-Bretagne avec la jeune artiste hip hop Little Simz à la Suisse avec Nadine Carina. Un voyage fou et éclectique qui s’achève en France avec Zenzile et Inigo Vontier, une sorte d’échange intergénérationnel entre un groupe au succès reconnu et un jeune artiste talentueux !

C’était ma dernière émission, ce fut un plaisir de vous faire découvrir les dernières nouveautés musicales !

Bonne écoute à tous et à toutes !

L’image en tête est la pochette de l’album Zenzile Remixed, de ODGPROD

Maxime