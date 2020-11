Juicebox 30-10-2020

Pour ce premier épisode du deuxième confinement, nous allons tenter de trouver une chaleur automnale dans quelques gammes brésiliennes. Début du trajet ambient avec une réminiscence du label de Laurent Garnier qui fête ses 25 ans, puis direction Rio de Janeiro et le sublime album de Gus Levy, on espère que le rennais Niteroy prendra le relais un jour. Ensuite place au plus expert faiseur de Beats dans notre tranquille co-voiturage avec The Quiet Ones, Emancipator ou Hugo Kant. On vire ensuite vers la planète soul avec des groupes en verve et adeptent d’instrumentaux groovy digne d’un BO Blaxploitation tel que Surprise Chef ou Budos Band. Retour au soleil avec un combo octogénaire et légendaire, la diva trinadienne Calypso Rose et le footballeur Pelé pour conclure l’émission avec un producteur italien dopé au sonorités do Brazil et un morceau de liquid Drum & Bass sortie sur un label d’Austin.

C’est la pochette du 6ème album du Français Hugo Kant qui illustre ce voyage entre styled/pays/époques.