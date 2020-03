Juicebox 28-02-2020

Un début de juicebox très ancré dans le jazz cette semaine. Nous démarrons à Londres, une des nouvelles Mecque du genre qui rafraîchie bien des standards . En passant par la France, le Brésil, l’Allemagne et l’Inde l’on découvre comment ce mouvement à toujours permit le syncrétisme et l’effacement des frontières tout comme les sonorités électroniques qui arrivent avec le synth pop ensoleillé des Coco a gogo ou ce tube des Pender Street Steppers. De Vancouver on se rend à Los Angeles rejoindre la dernière belle sortie du label Brainfeeder: Wajatta. Pour la fin du périple sonore, on revient à Brest en compagnie de Blutch et de ses breaks qui viennent faire la transition avec l’OVNI Buvette et son 4ème album. Robert Glasper et son dernier opus conclut cette heure de découverte des nouveautés de Février.

L’image en tête est l’album de Linkwood et du pianiste Greg Foat, un superbe album sortie sur le magnifique anglais label Athens of the North