Le grand retour du Juicebox présenté in vivo!

Dans cet épisode, on commenceras doucement par une douceur folk de l’ouest du Canada, puis cap à l’ouest de NYC jusqu’à Munich en passant par Paris afin de recenser quelques pépites électronica. Puis c’est le groove r’n’b, funk et jazz fraîchement paru qui nous occuperas une partie de l’émission quelque part entre l’Europe, l’Océanie et les USA. On conclue avec une belle repress d’un morceau afro-futuriste de 1982.

Belle écoute.