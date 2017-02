Injures sexistes et LGBT-phobes : où en est-on ?

Une journée d’études sur les injures sexistes et LGBT-phobes a lieu ce vendredi à Angers.

Le Scaphandrier #1 / Vendredi 14 novembre, a lieu, à la Maison des Sciences Humaines de l’UA, une journée d’études consacrée aux injures sexistes et LGBT-Phobes, organisée dans le cadre du programme GEDI – Genre et discriminations sexistes et homophobes.

Pour parler de cette journée, et évoquer bien sûr la questions des injures sexistes et LGBT-Phobes, nous recevons : Caroline Dayer, enseignante et chercheuse à l’Université de Genève. Vous avez notamment publié, en mars, un livre intitulé Sous les pavés, le genre. Hacker le sexisme (éditions de L’aube) et Jimmy Charruau, doctorant en droit qui travaille notamment sur la notion de non-discrimination.

Les Eaux internationales / Thomas dresse la carte du monde des murs.

Le Scaphandrier #2 / L’association Graines en vie évoque ses actions.

Culture sous-marine / Anaïs livre son coup de coeur hebdo : Comix Delbiagio.

La Bulle sonore / Clavette, de Pad’Panique, a livré son top 5 des twittos.