La reprise culturelle continue avec l’Omega Ω Sound Fest et Le 122!

Après une première co-organisation en 2019 avec le Megasound Fest, l’association CROM (Chevelus Rassemblés pour Orgies Métalliques) et AMC Productions ont voulu remettre le couvert avec l’Omega Sound Fest, qui, après une année 2020 malheureuse, se tiendra finalement les 15 et 16 octobre au Centre Culturel Jean Carmet à Murs Érigné. Pour en savoir plus, nous avons discuté avec Pierre Agapit, chargé de projet au sein de CROM.

Pour la deuxième partie d’émission nous accueillons Didier Pellet, nouveau directeur du 122, le tiers lieu culturel de l’asso Paï Paï. Si nous avons déjà eu l’occasion de vous parler de ce lieu, c’était l’occasion d’en savoir plus sur la vision qu’en a Didier Pellet, qui nous a également présenté la programmation à venir et les ateliers pédagogiques.