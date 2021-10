Du spectacle vivant et du cinéma pour le retour du Sous-Marin!

etsera accompagné cette année de, et d’. Et après un an et demi marqués par le COVID et les contraintes sanitaires, la rédaction du 103 FM est très contente de revenir au format classique de sa quasi-quotidienne d’info, l’insubmersible Sous-Marin!

Ce retour à une presque-normalité se fait aussi ressentir dans le milieu culturel, comme vous l’entendrez dans cette émission, en compagnie de:

– Clara Leruth, chargée de production et diffusion pour la Compagnie Mesdemoiselles, qui est venue présenter MOBILE, un « projet culturel sous chapiteau », qui vient de s ‘installer à Doué-en Anjou et se poursuivra jusqu’au 26 octobre, et réunit spectacles de cirque, concerts et ateliers.