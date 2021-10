On discute précarité menstruelle et jardin expérimental

Nous avons parlé précarité menstruelle en compagnie de Margot Daubaus et Mélanie Piton de l’association étudiante Règle on ça, qui lutte depuis 2019 contre le manque d’accès aux protections périodiques, notamment en ayant installé des distributeurs de protections périodiques sur les différents sites des campus universitaires de Angers, Cholet et Saumur.

Nous avons également accueilli avec plaisir notre premier chroniqueur bénévole de la saison! Mathéo vous proposera régulièrement son regard décalé sur l’actualité locale.

Enfin nous avons reçu Sandrine, Jean et Flop du Groupe ZUR (Zone Utopiquement Reconstituée), à l’initiative du Jard’In ZUR, situé sur le site des Fresnaies à Saint-Barthélémy-d’Anjou. C’est un lieu de détente et de rencontres, mais aussi de travail et d’expérimentation artistique, sur lequel se mêlent de nombreux projets depuis 2017. Différentes choses vont s’y passer et s’y croiser du 11 au 22 octobre, n’hésitez pas à aller y faire un tour!