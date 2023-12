Jeux de sociétés locaux avec les agités du BOCAL

Le bocal, on imagine soit un bocal petits pois, par exemple, ou bien un bocal à poissons rouge… Mais qui aurait pu se douter que BOCAL est aussi l’acronyme de Bureau Officiel des Auteurs Angevins Ludiques. Le BOCAL, c’est une association de créateurs et créatrices de jeux de société. Ce soir on accueille Nicolas Bonnaud, un auteur de jeux de société… agité du bocal… évidemment ! C’est Alice qui l’aura à son micro.

En deuxième partie d’émission, on vous régale avec le collectif nourrir 49 ! Un collectif composée d’associations paysannes qui œuvrent et militent pour une autre agriculture. Une interview diffusée il y a quelques mois !

Vous retrouverez également le bilan ciné des bénévoles de CAmpus, un TOP 3 concocté par Isabelle.

Et bien évidemment l’agenda de la semaine est à retrouver juste ici.

Manifestation Thématique jour Date Lieu HoraireS « On stage » groupes amateurs 49 In Coach + the Bleers Musique Mercredi 20/12/23 Angers Joker’s Pub 21h00 gratuit « et Dieu créa la voix » Diner-spectacle Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 20/12/23 21/12/23 22/12/23 23/12/23 Angers Restau-théâtre 14 rue Garnier 02.41.72.84.26 19h00 « Le sable et l’écume » Titi Robin Quartet Musique Jeudi 21/12/23 Angers Le Quai T900 20h00 « Sors tes covers! Oh l’amour » Musique + dance Floor Vendredi 22/12/23 Angers Le Chabada 20h30-04h00 complet « Les petites cités d’Anjou en lumière » Spectacle de rue Vendredi Samedi 22/12/23 23/12/23 Ingrandes 18h-21h00 gratuit « Chorus United » Chant choral Samedi 23/12/23 Saumur Déambulation dans les rues 18h-20h00 gratuit « Séduction » Exposition Samedi 23/12/23 Jusqu’au 31/12/23 Angers Musée Pincé 10h-18h00 4€ « Musée à la carte Galerie David d’ Angers» Exposition commentée Mercredi 27/12/23 Angers Galerie David d’Angers 15h-17h30 Gratuit avec billet entrée « I’vegot a feeling » Exposition commentée Mercredi 27/12/23 Angers Musée des Beaux-Arts 15h-17h00 Gratuit avec billet entrée « A contre-emploi, art urbain et patrimoine » Exposition gratuite Vendredi Dimanche 29/12/23 31/12/23 Angers Collégiale Saint Martin 19h-22h00 13h-17h00 « Deux hommes tout nus »Cie Les Arthurs Théâtre Samedi Dimanche 30/12/23 31/12/23 Angers Centre des congrès 20h00 17h/20h00 « Les travaux d’Hercule »atelier Lyrique Angevin Opéra-Bouffe Samedi Dimanche 30/12/23 31/12/23 Angers Grand-Théâtre 14h/20h 17h00 « Shakespeare (enbref) »Cie Apache Théâtre Samedi Dimanche 30/12/23 31/12/23 Angers Salle Claude Chabrol 20h00 15h/19h00 « Les Amazones »Cie Trac’N’Art Théâtre Samedi Dimanche 30/12/23 31/12/23 Angers Théâtre Chanzy 20h30 15h/19h00 Alexandre PESLE Humour Dimanche 31/12/23 Angers Restau-théâtre 14 rue Garnier 19h00

Placez vos pions, préparez vos ressources et soyez prêts à acquérir vos points de victoire, c’est parti, le Sous Marin lève les voiles !