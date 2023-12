Les enjeux de la réforme du système éducatif

Suite à la chute du niveau scolaire mis en lumière par l’enquête PISA, le ministre de l’éducation national a annoncé une réforme du système éducatif, avec notamment, l’obligation du brevet pour passer au lycée et la réintroduction des classes de niveaux au collège. Mais est-ce LA solution pour pallier aux inégalités scolaires? On en parle avec Katia Beudin et Eric Boyer

Courir un marathon 42 km… en jonglant… c’est le défi que s’est donné Johan Swartvagher… le tout retranscrit dans un podcast,

C’est le tout premier épisode de la série de podcast sur des volontaires en service civique dans le milieu sportif. Elisa est parti à la rencontre d’Enzo…

Côté chronique… Retour sur les élections législatives polonaises… Camille nous explique ce que ça change sur les relations entre la Pologne et l’Union Européenne.

Et Loïc nous passe un message de prévention…