Un partenariat pour faciliter la réinsertion professionnelle

Comment s’en sortir quand on est au chômage depuis de longs mois, entre isolement social et perte de confiance en soi… Des associations aident à la réinsertion professionnelle… On reçoit ce soir Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) et Envie Anjou pour répondre à nos questions.

Et ce soir, on est toujours on stage, In coach lauréat du tremplin On stage du Chabada viennent nous présenter leur premier EP, on parlera musique avec eux,

Côté chronique… Comme tous les lundis c’est le Flash Sport avec Simon… Et actualité brulante avec Alex, puisqu’il revient sur le procès de Saïd Chabane, ancien président du SCO.