Le Sous-Marin en immersion à ARCHÉTYPE

L’événement Archetype, c’était samedi dernier à Angers. La troisième édition a rassemblé plus de 150 passionnés de rap… Retour sur la soirée, en immersion avec les micros de Radio Campus Angers.

L’émission de ce soir va être riche et gourmande avant les fêtes… Le jeudi sera désormais consacré à nos deux nouvelles séries : La nourriture et Les métiers. Au programme : le restaurant associatif kurde Afrin, situé rue Bressigny et les auteurs de BD de l’atelier Kawa.

Mais d’abord… Comme tous les jeudis, on retrouve Eline, d’Angers Villactu pour sa dernière revue de presse de l’année…