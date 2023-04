Intégrisme religieux et festival du cinéma d’Afrique

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Olivier Perret, étudiant en psychologie à l’université catholique de l’ouest. Il nous parlera de l’intégrisme religieux catholique à Angers.

En deuxième partie d’émission, on accueillera Nina Laurentz et Madly Pogu de l’association cinéma d’Afrique et avec eux, nous parlerons de leur festival qui a lieu à Angers des

Comme tous les mardi, vous écouterez un reportage de la frap sur Re-Pare, un garage associatif et solidaire à St-Nazaire.

Radio campus en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure !