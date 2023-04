Réforme du bac et Vegepolys Valley

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Anna Baumard et Céline Hauguel, toutes deux professeurs d’histoire-géographie au lycée David D’Angers, pour discuter de la réforme du baccalauréat et des épreuves anticipées, enfin mise en application cette année.

Ensuite on accueillera Emeline Garnier, Léa Martinat et Olivier Maugeais pour parler de la boutique éphémère Vegepolys Valley ouverte tout le mois d’avril à l’Atoll.

Comme tous les mercredis, on sera accompagné par Isabelle et sa chronique cinéma et Adam d’infoscope pour sa chronique politique.