Le projet Toc Toque et une pièce de théâtre

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Caroline Brard et Adrien De Sa, traiteurs pour l’entreprise Toc Toque, qui promeut une alimentation locale et biologique.

Ensuite on accueille Enora Boëlle, comédienne de théâtre et membre de la troupe Le joli collectif. Avec elle, Alice revient sur leur nouvelle pièce qui s’intitule j’ai écrit une chanson pour MacGyver .

Comme tous les mardis, vous pourrez écouter une capsule penser local de la FRAP et une chronique politique de Louis.