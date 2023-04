Sens du travail et Invisibles

Au programme de ce soir, en première partie d’émission, on reçoit Jean Marie Frey, professeur de philosophie en classes préparatoire aux Grandes Ecoles et intervenant à l’UCO. Avec lui, on questionnera notre rapport au travail, le sens qu’on lui donne, et quelles clés de réflexion peut nous donner la philosophie.

Ensuite on accueillera Adèle Gendry et Anaïs Judéaux-legendre, étudiantes et cofondatrices du projet « Invisibles ». Un projet qui met en lumière des angevines engagées par une projection nocturne de portrait place du Ralliement demain soir.

Comme tous les mercredis on aura le plaisir d’écouter la chronique cinéma d’Isabelle et cette semaine, c’est le retour des folies angevines, avec Alex !