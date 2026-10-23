Rewind #10, un épisode spécial entièrement dédié à l’histoire de la radio
Rewind dixième épisode, une heure d’archives radiophoniques, du transistor à la modulation de fréquence, à la naissance des radios libres, une heure de balade sonore accompagnée d’une sélection musicale formidable.
Rewind la plus belle bande son de la radio!
Playlist :
Ramones > Rock'n'Roll Radio /
The Selecter > On My Radio /
Parliament -P-Funk > Wants To Get Funked Up /
Elvis Costello & The Attractions > Radio Radio /
Wall of Vodoo > Mexican Radio /
Kraftwerk > Radioland /
Neil Young & The Shocking Pinks > Payola Blues /
The Blasters > Border Radio /
Van Morrison > Caravan /
Dan Hicks & His Hot Licks > Canned Music /
Lord Melody > Radio Commercials /
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