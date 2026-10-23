Publié le par Jerome Rey

Rewind #10, un épisode spécial entièrement dédié à l’histoire de la radio

Rewind dixième épisode, une heure d’archives radiophoniques, du transistor à la modulation de fréquence, à la naissance des radios libres, une heure de balade sonore accompagnée d’une sélection musicale formidable.

Rewind la plus belle bande son de la radio!

Playlist :

Ramones > Rock'n'Roll Radio /

The Selecter > On My Radio /

Parliament -P-Funk > Wants To Get Funked Up /

Elvis Costello & The Attractions > Radio Radio /

Wall of Vodoo > Mexican Radio /

Kraftwerk > Radioland /

Neil Young & The Shocking Pinks > Payola Blues /

The Blasters > Border Radio /

Van Morrison > Caravan /

Dan Hicks & His Hot Licks > Canned Music /

Lord Melody > Radio Commercials /

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