Rewind par Jerome Rey

My Generation > The Who /

You're A Better Man Than I > The Yardbirds /

Evil Hearted You > The Yardbirds /

Don't Bring Me Down > The Pretty Things /

Rainin' In My Heart > The Pretty Things /

Tin Soldier > The Small Faces /

The Kids Are Alright > The Who /

Paperback Writer > The Beatles /

Sunny Afternoon > The Kinks /

Waterloo Sunset > The Kinks /

Get Off Of My Cloud > The Rolling Stones /

Under My Thumb > The Rolling Stones /

Paper Sun > Traffic /

Love You To > The Beatles /

Jumpin' Jack Flash > Amanda Shankar /

Astronomy Domine > Pink Floyd /