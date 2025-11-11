Rewind par Jerome Rey

Rewind, Une promenade sonore inédite qui vous fera voyager, dériver, au fil de l’histoire des grandes scènes musicales de ces dernières décennies. Un montage sonore fait de titres emblématiques, d’archives audio, un voyage unique. Un programme exclusif proposé, conçu, réalisé par Jérôme Rey – Rendez-vous le dernier dimanche de chaque mois de 20h à 21h.
Episode #1 Swingin London’
Playlist :
My Generation > The Who /
You're A Better Man Than I > The Yardbirds /
Evil Hearted You > The Yardbirds /
Don't Bring Me Down > The Pretty Things /
Rainin' In My Heart > The Pretty Things /
Tin Soldier > The Small Faces /
The Kids Are Alright > The Who /
Paperback Writer > The Beatles /
Sunny Afternoon > The Kinks /
Waterloo Sunset > The Kinks /
Get Off Of My Cloud > The Rolling Stones /
Under My Thumb > The Rolling Stones /
Paper Sun > Traffic /
Love You To > The Beatles /
Jumpin' Jack Flash > Amanda Shankar /
Astronomy Domine > Pink Floyd /
