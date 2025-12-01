Rewind Episode No 2 30 Novembre 2025

Second épisode de Rewind consacré au film noir. Retrouvez les grands classiques du cinéma noir américain des années quarante et cinquante. Des dialogues, des poursuites, de grands classiques, Short Cut To Hell réalisé par James Cagney, RoadHouse réalisé et interprété par Ida Lupino , 711 Ocean Drive un bijou méconnu de Joseph M. Newman avec Edmond O’Brien et Kiss Me Deadly le classique de Robert Aldrich adapté d’ En Quatrième vitesse le grand roman de Mickey Spillane. Sans oublier Nat King Cole, Peggy Lee, Percy Mayfield pour vous accompagner tout au long de ce programme unique .