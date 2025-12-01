Publié le par Jerome Rey

Rewind Episode No 2 30 Novembre 2025

Second épisode de Rewind consacré au film noir. Retrouvez les grands classiques du cinéma noir américain des années quarante et cinquante. Des dialogues, des poursuites, de grands classiques,  Short Cut To Hell réalisé par James Cagney, RoadHouse réalisé et interprété par Ida Lupino , 711 Ocean Drive un bijou méconnu de Joseph M. Newman avec Edmond O’Brien et Kiss Me Deadly le classique de Robert Aldrich adapté d’ En Quatrième vitesse  le grand roman de Mickey Spillane. Sans oublier Nat King Cole, Peggy Lee, Percy Mayfield pour vous accompagner tout au long de ce programme unique .

Playlist :

Everybody Loves Somebody > Peggy Lee /

Leary Blues > Percy Mayfield /

I'd Rather Have The Blues > Nat King Cole /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.