Rewind # 7 Un nouvel épisode consacré au train, un voyage sonore inédit, unique
Un épisode dédié à l’aventure ferroviaire où vous retrouverez une sélection musicale d’anthologie, Rolling Stones, Kevin Ayers, Dan Hicks, Curtis Mayfield & The Impressions, Rewind#7, vous avez votre billet ?
Playlist :
Rufus Thomas > Memphis Train /
Elvis Presley > Mystery Train /
Duke Ellington > Take The A Train /
Speedy West > Railroadin' /
Bob Marley & The Wailers > Stop That Train /
John Doe > Get On Board /
Rolling Stones > Love In Vain /
Dan Hicks > Waitin' For The 103 /
Kraftwerk > Trans Europe Express /
The KLF > Last Train To Trancentral (Ambiant Remix) /
Kevin Ayers > Stop This Train (Again Doin' It) /
Mallard > Desperados Waitin' For A Train /
Rick Nelson > This Train /
The O'Jays > Love Train /
Curtis Mayfield & The Impressions > Get Ready /
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