Rewind # 7 Un nouvel épisode consacré au train, un voyage sonore inédit, unique

Rufus Thomas > Memphis Train /

Elvis Presley > Mystery Train /

Duke Ellington > Take The A Train /

Speedy West > Railroadin' /

Bob Marley & The Wailers > Stop That Train /

John Doe > Get On Board /

Rolling Stones > Love In Vain /

Dan Hicks > Waitin' For The 103 /

Kraftwerk > Trans Europe Express /

The KLF > Last Train To Trancentral (Ambiant Remix) /

Kevin Ayers > Stop This Train (Again Doin' It) /

Mallard > Desperados Waitin' For A Train /

Rick Nelson > This Train /

The O'Jays > Love Train /

Curtis Mayfield & The Impressions > Get Ready /