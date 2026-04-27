RewindRewind #6 L’aventure spatiale – Un épisode exceptionnel de Rewind, un programme entièrement dédié à la conquête de la lune, avec des archives audio formidables, des extraits de documentaires, et une sélection musicale des plus élégantes – Une émission d’anthologie !
Rewind #6 L’aventure spatiale – Un épisode exceptionnel de Rewind, un programme entièrement dédié à la conquête de la lune, avec des archives audio formidables, des extraits de documentaires, et une sélection musicale des plus élégantes – Une émission d’anthologie !
Rewind #6 L’aventure spatiale – Un épisode exceptionnel de Rewind, avec une sélection musicale inédite, de Frank Sinatra à Kraftwerk, Pink Floyd, Coleman Hawkins – Stardust – , Les Paul & Mary Ford et bien d’autres!Voyagez avec Youri Gagarine à travers l’espace, les astronautes d’Apollo 11, Partagez ce voyage sonore inédit .
Playlist :
John Williams > Intro Close Encounters of The Third Kind /
Los Lobos > Kiko & The Lavender Moon /
Fiona Apple > Across The Universe /
Eddy Arnold > Roll Along Kentucky Moon /
Gabby Pahinui > Blue Hawaian Moonlight /
Todd Rundgren > The Spark Of Life /
Coleman Hawkins accompagné par Django Reinhardt > Stardust /
Ella Fitzgerald > Two Little Men In A Flying Saucer /
Nina Simone > Stars /
Cliffie Stone > When My Blue Moon Turns To Gold Again /
Les Paul & Mary Ford > How High's The Moon /
Kraftwerk > Spacelab /
Pink Floyd > On The Run /
Rolling Stones > 2000 Light Years From Home /
Blade Runner Original Soundtrack > One More Kiss /
Frank Sinatra > Fly Me To The Moon /
Arthur Rubinstein - Ludwig Van Beethoven > Sonate au clair de lune /
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