Rewind #6 L’aventure spatiale – Un épisode exceptionnel de Rewind, un programme entièrement dédié à la conquête de la lune, avec des archives audio formidables, des extraits de documentaires, et une sélection musicale des plus élégantes – Une émission d’anthologie !

John Williams > Intro Close Encounters of The Third Kind /

Los Lobos > Kiko & The Lavender Moon /

Fiona Apple > Across The Universe /

Eddy Arnold > Roll Along Kentucky Moon /

Gabby Pahinui > Blue Hawaian Moonlight /

Todd Rundgren > The Spark Of Life /

Coleman Hawkins accompagné par Django Reinhardt > Stardust /

Ella Fitzgerald > Two Little Men In A Flying Saucer /

Nina Simone > Stars /

Cliffie Stone > When My Blue Moon Turns To Gold Again /

Les Paul & Mary Ford > How High's The Moon /

Kraftwerk > Spacelab /

Pink Floyd > On The Run /

Rolling Stones > 2000 Light Years From Home /

Blade Runner Original Soundtrack > One More Kiss /

Frank Sinatra > Fly Me To The Moon /

Arthur Rubinstein - Ludwig Van Beethoven > Sonate au clair de lune /