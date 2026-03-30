Publié le par Jerome Rey

Rewind #5 Une promenade sonore inédite dans le quartier bohême de New York, dans les cafés, les clubs de Greenwich Village là où est apparu Bob Dylan

Playlist :

John Philipps > You Gotta Move /

Bob Dylan & Bobby Neuwirth /

Leadbelly > Goodnight Irene /

Sonny Terry & Brownie McGhee > Newport Folk Festival 1963 /

Koerner Ray Glover > Black Dog /

Bob Dylan > Freight Train Blues 1961 /

Fred Neil > Blues On The Celing /

Dave Van Ronk > Wanderin' /

Karen Dalton > In My Own Time /

Karen Dalton > It Hurts Me Too /

Carol Hedin > Devil Take Me With You /

Geoff Muldaur > Downtown Blues /

Len Chandler > Feet First Baby /

Bob Dylan > Baby Let Me Follow You Down /

Odetta > Don't Think Twice It's Alright /

Josh White > House Of The Rising Sun /

Elisabeth Cotten > Washington Blues /

Skip James > Devil Got My Woman /

