Rewind Episode 4

San Francisco Sounds
Une sélection musicale emblématique du son de San Francisco circa 1967 sans oublier des archives audio historiques inédites, Rewind un voyage sonore unique! Le dernier dimanche de chaque mois,20H 21h
Playlist :
Star Spangled Banner /
Seven is Seven > Love /
Somebody To Love > Jefferson Airplane /
Raga Bhimplasai Live Monterey Festival 1967 > Ravi Shankar /
On The Road Again > Canned Heat /
High Flyin Bird > Jefferson Airplane /
San Francisco > Scott McKenzie /
Get Together > The Youngbloods /
Death Don't Have No Mercy > Grateful Dead /
Mr Blues > Moby Grape /
Dino's Song > Quicksilver Messenger Service /
Piece Of My Heart > Janis Joplin /
Time Has Come Today > The Chamber Brothers /
Codine > The Charlatans /
Feel Like I'm Fixin To Die Rag Live at Woodstock Festival > Country Joe McDonald /
Fortunate Son > Creedence Clearwater Revival /
Star Spangled Banner Live at Woodstock Festival > Jimi Hendrix /