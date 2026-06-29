Rewind #8 un épisode spécial avant la pause estivale, dédié aux automobiles
Episode inédit,unique, entièrement consacré au monde de la voiture, vous pourrez y découvrir Chrysler Rose par Dashiell Hedayat,un classique « de la France underground » publié en 1970- l’incontournable Vince Taylor avec Brand New Cadillac, Lalo Schifrin dans la bande originale de Bullit, des archives d’anthologie et bien d’autres titres obscurs mais toujours formidables . Va Va Vooom!!!!!
Playlist :
Lalo Shifrin > The Shifting Gears - Bande originale de Bullit /
Dashiell Hedayat > Chrysler Rose /
Elvis Presley > Long Black Limousine /
Little Junior Parker > Driving Wheel /
Billy 'The Kid' Emerson > Every Woman I Know ('Crazy About Automobiles) /
Bernard Hermann > Loneliness - Bande originale de Taxi driver /
Vince Taylor > Brand New Cadillac /
Bob Dylan > Red Cadillac & A Black Moustache /
Jack Nitzsche > The Last Race - Bande originale de Death Proof /
Memphis Minnie > Me And My Chauffeur Blues /
Mustang Sally > Wilson Pickett /
Kraftwerk > Autobahn - Single Edit /
Charles Trenet > Route Nationale 7 /
Dave Alvin & Phil Alvin > Key To The Highway /
Bob Dylan > Key To The Highway - edit from Experiment Ensam, Philadelphia 2014 /
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