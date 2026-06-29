Rewind #8 un épisode spécial avant la pause estivale, dédié aux automobiles

Lalo Shifrin > The Shifting Gears - Bande originale de Bullit /

Dashiell Hedayat > Chrysler Rose /

Elvis Presley > Long Black Limousine /

Little Junior Parker > Driving Wheel /

Billy 'The Kid' Emerson > Every Woman I Know ('Crazy About Automobiles) /

Bernard Hermann > Loneliness - Bande originale de Taxi driver /

Vince Taylor > Brand New Cadillac /

Bob Dylan > Red Cadillac & A Black Moustache /

Jack Nitzsche > The Last Race - Bande originale de Death Proof /

Memphis Minnie > Me And My Chauffeur Blues /

Mustang Sally > Wilson Pickett /

Kraftwerk > Autobahn - Single Edit /

Charles Trenet > Route Nationale 7 /

Dave Alvin & Phil Alvin > Key To The Highway /

Bob Dylan > Key To The Highway - edit from Experiment Ensam, Philadelphia 2014 /