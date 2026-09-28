Rewind #9 le retour ! Nouvelle saison, Rewind la plus belle bande son de la radio!

Rewind la plus belle bande son de la radio!, un épisode autour du jazz, de ses légendes, des archives inédites,un
voyage sonore unique.
Playlist :
Galt MacDermot > Coffe Cold /
Thelonious Monk > Pannonica /
Gentleman June Gardner > It's Gonna Rain /
Thelonious Monk > Epistrophy /
Pedro Santos Krishnanda > Flor de Lotus /
Miles Davis > Gondwana /
Metronomes > Back Door Blues /
Donald Byrd > Cristo Redentor /
James Brown > The Bells /
Billie Holiday > Good Morning Heartache /
Lee Morgan > Yes You Can No You Can't /
Phast Phreddie & The Precisions > Lester Leaps In /
George Gershwin > The Man I Love (extrait de la bande originale du film de Raoul Walsh 1947) /