Publié le par Hugo Selva

Onda Selva #15 – Para los Salseros !

Une sélection 100% Salsa pour introduire la soirée qui aura lieu le jeudi 12 novembre 2026 à La Cour à Angers !

Pour les oreilles averties comme pour les jeunes curieux 🔥💃

https://fb.me/e/88rmP25ZO / https://www.billetweb.fr/soiree-salsa10

 

 

Playlist :

Oiga, Mire, Vea > Guayacán Orquesta /

La Rumba Buena > La-33 /

Sigue Tu Camino > La Dimensión Latina /

Merecumbe > Johnny Colón /

La China de Mi Barrio > Javier Vázquez /

Feo Pero Sabroso > Louie Ramírez /

Síguelo > Javier Vázquez /

Lo Que Dice Justi > Wayne Gorbea /

Muchachita > Orquesta Sabotaje /

Betece > Africando /

No No No > Boogaloo Assassins /

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