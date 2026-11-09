Onda Selva #15 – Para los Salseros !

Une sélection 100% Salsa pour introduire la soirée qui aura lieu le jeudi 12 novembre 2026 à La Cour à Angers !
Pour les oreilles averties comme pour les jeunes curieux 🔥💃
https://fb.me/e/88rmP25ZO / https://www.billetweb.fr/soiree-salsa10
Playlist :
Oiga, Mire, Vea > Guayacán Orquesta /
La Rumba Buena > La-33 /
Sigue Tu Camino > La Dimensión Latina /
Merecumbe > Johnny Colón /
La China de Mi Barrio > Javier Vázquez /
Feo Pero Sabroso > Louie Ramírez /
Síguelo > Javier Vázquez /
Lo Que Dice Justi > Wayne Gorbea /
Muchachita > Orquesta Sabotaje /
Betece > Africando /
No No No > Boogaloo Assassins /