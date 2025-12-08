Onda Selva #5 – L’Age d’Or du Mambo

Hola Chicos !
Dans cette émission on découvre l’histoire passionnante du MAMBO !
Au travers de différents personnages incontournables de la musique tropicale, et avec une sélection de morceaux rythmés, entrez dans la culture cubaine et new yorkaise des années 50′.
Pour finir : une rubrique coup de cœur moderne et variée.
Bonne écoute.
Playlist :
Bonito Y Sabroso > Benny Moré
1952 /
Rumba en el Patio > Tito Puente /
Fiesta en el Solar > Arsenio Rodriguez
1947 /
Mambo No. 8 > Perez Prado
1949 /
Tanga > Machito
1943 /
Mama Guela > Tito Rodriguez
1952 /
Mambo Rapidito > Orquesta Akokan
2018 /
Tropicoqueta > Karol G
2025 /
La Numero Uno > El Dragon Criollo
2021 /
Amuleto > Pahua
2022 /
La Bella Isla > Malphino
2018 /
Besame > El Otro Polo ft Rawayana
2017 /