Perez Prado, le roi du Mambo !
Publié le par Hugo Selva

Onda Selva #5 – L’Age d’Or du Mambo

Hola Chicos !
Dans cette émission on découvre l’histoire passionnante du MAMBO ! 🎺🎺
Au travers de différents personnages incontournables de la musique tropicale, et avec une sélection de morceaux rythmés, entrez dans la culture cubaine et new yorkaise des années 50′.
Pour finir : une rubrique coup de cœur moderne et variée.🌴
Bonne écoute.

Playlist :

Bonito Y Sabroso > Benny Moré
1952 /

Rumba en el Patio > Tito Puente /

Fiesta en el Solar > Arsenio Rodriguez
1947 /

Mambo No. 8 > Perez Prado
1949 /

Tanga > Machito
1943 /

Mama Guela > Tito Rodriguez
1952 /

Mambo Rapidito > Orquesta Akokan
2018 /

Tropicoqueta > Karol G
2025 /

La Numero Uno > El Dragon Criollo
2021 /

Amuleto > Pahua
2022 /

La Bella Isla > Malphino
2018 /

Besame > El Otro Polo ft Rawayana
2017 /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.