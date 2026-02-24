Onda Selva #8 – Sélection vinyle n°3 : Colombia 70′

🎺 Hola chicos !!
Dans cette émission vous retrouverez une sélection de morceaux joués sur vinyles, issus principalement du label Disco Fuentes et représentant la Colombie des années 70′.
Bonne écoute et bon déhanché ! 💃
Playlist :
Las Calenas Son Como Las Flores > The Latin Brothers /
Improvisando > Fruko y Sus Tezos /
Sampuesena > Afrosound /
Santo Dominingo > Los Cumbiaberos de Pacheco /
Wachi Wara > Ryco Jazz /
El Diablo > Silvestre Montez y Sus Guantanameros /
Mambo de la Selva > Umberto Morales /
Dile Que Por Mi No Tema > Celia Cruz y La Sonora Matancera /
Relax & Mambo > Machito /
El Mandango > Los Coraleros de Majagual /
Salsa Na Ma > Fruko y Sus Tezos /
Cumbia Sin Aguera > Cojunto Lirico Vallenato /
Cumbia Bambo > Sexteto Miramar /
La Danza De Los Mirlos > Afrosound /
Hong Kong > Michi Sarmiento y Sus Bravos /