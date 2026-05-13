Publié le par Hugo Selva

Onda Selva #10 – Aux Racines de la Cumbia

Hola Chicos !

Dans cette émission nous retraçons ensemble et en musique l’histoire de ce style indémodable qu’est La Cumbia ! De son origine il y a des siècles sur la côte colombienne jusqu’à nos jours.

Bonne écoute !

Emission du 07/05/2026

Playlist :

Cumbia en do Menor > Lito Barrientos Y Su Orchestra /

La Gallina Flamenca > Cumbia Soledena /

La Candela Viva > Toto La Mamposina /

Cumbia en el Monte > Pedro Laza Y Sus Pelayeros /

Tabaco Y Ron > Rodolfo Y Su Tipico /

Se Me Perdio La Cadenita > La Sonora Dinamita /

Elsa > Los Destellos /

Virgenes del Sol > Manzanita Y su Conjunto /

El Boton Del Pantalon > Systema Solar /

Ilalo (Baiuca Remix) > Chancha Via Circuito /

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