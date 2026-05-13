Onda Selva #10 – Aux Racines de la Cumbia

Cumbia en do Menor > Lito Barrientos Y Su Orchestra /

La Gallina Flamenca > Cumbia Soledena /

La Candela Viva > Toto La Mamposina /

Cumbia en el Monte > Pedro Laza Y Sus Pelayeros /

Tabaco Y Ron > Rodolfo Y Su Tipico /

Se Me Perdio La Cadenita > La Sonora Dinamita /

Elsa > Los Destellos /

Virgenes del Sol > Manzanita Y su Conjunto /

El Boton Del Pantalon > Systema Solar /

Ilalo (Baiuca Remix) > Chancha Via Circuito /