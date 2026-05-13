Onda Selva #10 – Aux Racines de la Cumbia

Hola Chicos !
Dans cette émission nous retraçons ensemble et en musique l’histoire de ce style indémodable qu’est La Cumbia ! De son origine il y a des siècles sur la côte colombienne jusqu’à nos jours.
Bonne écoute !
Emission du 07/05/2026
Playlist :
Cumbia en do Menor > Lito Barrientos Y Su Orchestra /
La Gallina Flamenca > Cumbia Soledena /
La Candela Viva > Toto La Mamposina /
Cumbia en el Monte > Pedro Laza Y Sus Pelayeros /
Tabaco Y Ron > Rodolfo Y Su Tipico /
Se Me Perdio La Cadenita > La Sonora Dinamita /
Elsa > Los Destellos /
Virgenes del Sol > Manzanita Y su Conjunto /
El Boton Del Pantalon > Systema Solar /
Ilalo (Baiuca Remix) > Chancha Via Circuito /