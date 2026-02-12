Album Mythique de Fania Records
Publié le par Hugo Selva

Onda Selva #7 : La Naissance de la Salsa !

Hola chicos

Nous arrivons ensemble au moment fatidique de la création de la Salsa dans sa forme moderne !

Les années 60′ et 70′ à New York regorgent d’artistes d’une créativité extraordinaire. La fusion des musiques afro cubaines et des influences américaines font émerger notamment le Boogaloo et surtout le mythique label Fania Records, qui marquera de son empreinte l’histoire de la musique.

On découvre tout ça ensemble, et en musique !

Et bien sûr en deuxième partie les morceaux coups de cœur.

Bonne écoute

Playlist :

Watermelon Man > Mongo Santamaria
1963 /

Azucar Pa Ti > Eddie Palmieri
1965 /

I Like It Like That > Pete Rodriguez
1967 /

Calle Luna Calle Sol > Hector Lavoe & Willie Colon
1972 /

El Preso > Fruko y Sus Tesos
1975 /

NUEVAYoL > Bad Bunny
2025 /

Tengo Fe > Blundetto
2020 /

Mi Olla > The Bongo Hop
2024 /

No Llores Por Mi > Quantic & Sobredosis
2025 /

Feriado > Rawayana
2023 /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.