Onda Selva #7 : La Naissance de la Salsa !

Hola chicos

Nous arrivons ensemble au moment fatidique de la création de la Salsa dans sa forme moderne !

Les années 60′ et 70′ à New York regorgent d’artistes d’une créativité extraordinaire. La fusion des musiques afro cubaines et des influences américaines font émerger notamment le Boogaloo et surtout le mythique label Fania Records, qui marquera de son empreinte l’histoire de la musique.

On découvre tout ça ensemble, et en musique !

Et bien sûr en deuxième partie les morceaux coups de cœur.

Bonne écoute