Onda Selva #6 – Sélection Vinyle n°2 : Salsa, Cumbia, Mambo!

Que onda chicos !?
Dans cette émission je vous propose une sélection vinyle de quatorze morceaux rythmés autours de la Salsa, de la Cumbia et du Mambo.
De quoi se dérider les hanches et se réjouir les tympans !
Bonne écoute.
Playlist :
Tequila ! > Xavier Cougat
1962 /
El Clarinité > Irene Martinez
1986 /
Hilton's Descarga > Los Hilton's
1968 /
Hector Lavoe & Willie Colon > Che Che Cole
1969 /
Santo Domingo > Los Cumbianeros de Pacheco
1970 /
Papa Loves Mambo > Perry Como
1954 /
Le Marchand de Cacahuète (El Manicero) > Don Barreto
1950' /
Acuyuye > Johnny Pacheco
1962 /
Pirana > Hector Lavoe & Willie Colon /
El Diablo > Ray Barretto
1973 /
Mississippi Mambo > Noro Morales
1958 /
Saona > Noro Morales y su Orchesta
1960 /
Aqui Suena > Abel Llinas
? /
Esta Sabroso > Irene Martinez
1986 /